Как по английски остров

Английский язык
Как по английски остров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Island, читается как Ailend
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