Опишите локоны ключи Эльбрус Везувий класс заполни в тетради

География
Опишите локоны ключи Эльбрус Везувий класс заполни в тетради
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Гость:
Эльбрус: 43 северной широты 42 восточной долготы Везувий: 41 северной широты 14 восточной долготы.
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