Помогите решить 12,13,14
Алгебра
Помогите решить 12,13,14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь нормально сбросить, цифры расплывчатые.
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