Помогите решить 12,13,14

Алгебра
Помогите решить 12,13,14
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь нормально сбросить, цифры расплывчатые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Доброе , хорошее,на всех глядит,а людям на себя глядеть не велит.
Ответить
История
Дорогие, знающие историю, выручайте ;) 1. Сходства и различия в соц. и полит. развитии Англии и Франции в ср.века 2.Опишите жизнь ОДНОГО из со...
Ответить
Математика
Катя купила 7 ластиков по 6 руб. и 8 тетрадок по 3 руб. сколько стоит вся покупка Скол??ко рублей сдачи получил Катя Если отдала отдала в кассу 70 ...
Ответить
Математика
Помагите здавать завтра какие сможете с меня лайк
Ответить
Литература
Сочинение о себе и свойх друзьях 2 класс
Ответить