Дорогие, знающие историю, выручайте ;) 1. Сходства и различия в соц. и полит. развитии Англии и Франции в ср.века 2.Опишите жизнь ОДНОГО из сословий в ср.века. Одежда, еда,быт, жилье ( рыцари, монахи,крестьяне) 3. Особенно...

История
Дорогие, знающие историю, выручайте ;) 1. Сходства и различия в соц. и полит. развитии Англии и Франции в ср.века 2.Опишите жизнь ОДНОГО из сословий в ср.века. Одежда, еда,быт, жилье ( рыцари, монахи,крестьяне) 3. Особенности культуры средневековья 4.Положение катол.церкви в ср.века 5 . Назовите 5 деятелей европейской истории с 5 по 15 век , указав их вклад в развитие общества
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4)То влияние, которое имела церковь в средневековье, кратко описать очень сложно, слишком обширна эта тема. Фактически, она вмешивалась во все сферы жизни человека и подчиняла своим правилам.  В Средние века люди были крайне религиозными. В Бога верили все, без исключения. Жизнь была очень тяжелой, и человек не знал, что ждет его следующим днем. Защиту он мог попросить только у Бога через посредничество церкви. 5) Иешу Стилит— предполагаемый автор  хроники, написанной на  сирийском языке и являющейся ценным источником по истории конфликтов  Византийской империи и  Персии в конце V — начале VI веков. Фредегар — полулегендарный франкский летописец середины VII века. Единственное известное его сочинение — т. н. «Хроника Фредегара» — историческая хроника, описывающая события от сотворения мира и до времен, современных автору Теган - франкский историк первой половины  IX века., автор сочинения «Деяния императора Людовика»  описывающего правление  императора Людовика I Благочестивого. Лев Диа́кон  —  византийский писатель, историк, принадлежал к придворным кругам. Его хорошая осведомлённость в вопросах придворной жизни и политики того времени делает Льва Диакона ценным источником по истории Византии,  Болгарии и  Руси Чжэн Цяо   — историк-энциклопедист в Китае в правление династии  Сун. Автор труда, который квалифицируется как исторический, или как энциклопедия государственной деятельности, под названием «Тунчжи» , одного из наиболее влиятельных и значительных трудов данного рода.
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