Помогите пожалуйста!!!Нужно выбрать один правильный ответ Как НЕЛЬЗЯ завершить работу программы Word? а) двойной щелчок мыши на заголовке окна; б) используя пункт меню Файл; в) выбрать команду Закрыть в системном меню; ...

Информатика

Помогите пожалуйста!!!Нужно выбрать один правильный ответ Как НЕЛЬЗЯ завершить работу программы Word? а) двойной щелчок мыши на заголовке окна; б) используя пункт меню Файл; в) выбрать команду Закрыть в системном меню; г) при активном окне программы Word нажать комбинацию клавиш Alt +F4.

Автор: Гость