Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действие 2/3 + 1/6
Математика
Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действие 2/3 + 1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
......................))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Спортивная площадка имеет форму прямоугольника с размерами 10 целых и 1/2м и 16м, чем?? равна ее площадь? чему равна площадь комнаты , имеющей фо...
Математика
Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 ч первого дня они прошли 70 км, за 5 ч вт??рого дня 60 км и за 6 ч третьего дня 48 км. С какой скорос...