Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действие 2/3 + 1/6

Математика
Приведите дроби к общему знаменателю и выполните действие 2/3 + 1/6
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