Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банкт каждый из которых ??мещает 3/10 килограммов варенья сколько таких банок потребуется

Математика

Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банкт каждый из которых ??мещает 3/10 килограммов варенья сколько таких банок потребуется

Автор: Гость