Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банкт каждый из которых ??мещает 3/10 килограммов варенья сколько таких банок потребуется
Математика
Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банкт каждый из которых ??мещает 3/10 килограммов варенья сколько таких банок потребуется
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