В Восточном Казахстане: Река Ертис имеет ………… значение Водохранилища - ……………………. Месторождения полиметаллических руд - …………… Доля экономически активного населения - …………... Отрасли специализации - ………………………………. Грубошерст...

География
В Восточном Казахстане: Река Ертис имеет ………… значение Водохранилища - ……………………. Месторождения полиметаллических руд - …………… Доля экономически активного населения - …………... Отрасли специализации - ………………………………. Грубошерстное овцеводство наиболее развито в ……….
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Промысловое 2) Бухтарминское (мне кажется это не всё) 3) В горах Джунгарского и Заилийского Алатау 4) Составляет 65% 5) Цветная металлургия,энергетика, машиностроение и лесное хозяйство 6)?
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