В Восточном Казахстане: Река Ертис имеет ………… значение Водохранилища - ……………………. Месторождения полиметаллических руд - …………… Доля экономически активного населения - …………... Отрасли специализации - ………………………………. Грубошерст...

Гость: Гость:

1) Промысловое 2) Бухтарминское (мне кажется это не всё) 3) В горах Джунгарского и Заилийского Алатау 4) Составляет 65% 5) Цветная металлургия,энергетика, машиностроение и лесное хозяйство 6)?