Каковы причины ослабления Боспорского царства?
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Каковы причины ослабления Боспорского царства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторжение новых племён на территорию царства. Слабость отпора царства из-за кризиса Римской империи к которой боспорцы обратились за помощью
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