Илгеринди ыкпалга мысал жаре кейинди ыкпалга
Қазақ тiлi
Илгеринди ыкпалга мысал жаре кейинди ыкпалга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
лгерінді ыкпал/катар турдан екі дыбыстын біріншісінің озинен кейинги дыбыска әсер етіп озгеруи(1-> 2) :Ашса-ашша/алып бер-алп пер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Пределить массу вещества (и назвать его), которое образуется при взаимодействии 40 ммолей бария с водой
Математика
Пожалуйста решите. вырази в кубических сантиметрах 1 000 мм кубе, 27 000 мм кубе. вырази в кубических дециметрах 1 000 000 см кубе, 64 000 см к...