Пределить массу вещества (и назвать его), которое образуется при взаимодействии 40 ммолей бария с водой

Химия
Пределить массу вещества (и назвать его), которое образуется при взаимодействии 40 ммолей бария с водой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При взаимодействии 40 ммоль бария с водой образуется 40 ммоль гидроокиси бария Ba(OH)2 M[Ba(OH)2] = 171,347 г\моль m[Ba(OH)2] = 6,854 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста решите. вырази в кубических сантиметрах 1 000 мм кубе, 27 000 мм кубе. вырази в кубических дециметрах 1 000 000 см кубе, 64 000 см к...
Ответить
Литература
Почему у города в произведении "Ревизор" нет названия
Ответить
Алгебра
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Русский язык
Помогите: Обведите кружком слова которыее пишется буква "я"
Ответить
Химия
1)NaCl+HCl= 2)NaCl+AgNo3= 3)NaCl+KOH= 4)NaCl+H2SO4(концентрированная)= 5)NaCl+F2= 6)NaCl+Zn(No3)2= 7)NaCl+NH4Cl= Помогите пожалуйста ...
Ответить