Пределить массу вещества (и назвать его), которое образуется при взаимодействии 40 ммолей бария с водой
Химия
Пределить массу вещества (и назвать его), которое образуется при взаимодействии 40 ммолей бария с водой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При взаимодействии 40 ммоль бария с водой образуется 40 ммоль гидроокиси бария Ba(OH)2 M[Ba(OH)2] = 171,347 г\моль m[Ba(OH)2] = 6,854 г
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