Как найти периметр прямоугольника 3 класс.
Математика
Как найти периметр прямоугольника 3 класс.
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Сложить длины всех сторон
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