Среди предложений 11-16 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. (1) Костя был расстроен ссорой с соседкой по даче Веркой и пошёл в лес. (2) Когда он выше...
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Среди предложений 11-16 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. (1) Костя был расстроен ссорой с соседкой по даче Веркой и пошёл в лес. (2) Когда он вышел на прогалину, то остановился, увидев, что забрёл в незнакомое место. (З)Сев на траву под берёзой, росшей посреди поляны, Костя уткнулся лицом в коленки, закрыл глаза, и тотчас в голове завертелись мысли о Верке (4)Удушливая обида накатила новой волной. (5)Костя обвёл взглядом поляну, ища, на чём бы сорвать злость, и увидел семейство мухоморов, горделиво выставляющее напоказ свою броскую красоту. (б)Костя машинально нащупал на земле шишку и со всего размаха запустил её в самый большой гриб. (7) Вдруг раздался звонкий окрик: (8)Эй! (9)Ты чего руки распускаешь? (10) По близости никого не было. (11)На мгновение Косте почудилось, что в листве осины, растущей неподалёку, мелькнул неясный силуэт. (12)Он пригляделся: в кроне деревьев просвечивало небо, вокруг волновались и трепетали зелёные листья. (13)Некоторое время Костя озадаченно озирался по сторонам, никого не обнаружил, но злость прошла без следа. (14)Вдруг рядом что-то просвистело и стукнулось о ствол дерева, по спине пробежал холодок. (15)Костя оглянулся: прямо над его головой из шершавой берёзовой коры торчала стрела, и не какая-нибудь бутафорская или игрушечная, а настоящая, с металлическим наконечником. (16)Проследив траекторию полёта стрелы, Костя медленно перевёл взгляд на осину и на этот раз в самом деле увидел в зеленоватых бликах трепещущих листьев девчонку. (17)Та целилась в него из лука. (18)Ты что, спятила?!не своим голосом заорал Костя и спрятался за дерево. (19)Ладно, выходи, не трону,звонко засмеялась девчонка. (20)С ловкостью обезьяны лучница слезла пониже, повисла на ветке и, отпустив руки, спрыгнула на землю. (21)На вид она была ровесницей Кости. (22) Девчонка как девчонка: серые глаза, обсыпанный веснушками вздёрнутый нос, вьющиеся волосы, вихрами торчащие в разные стороны. (23) Только одета странновато для лесной прогулки: босиком и в пёстром жёлто-зелёном платьишке, неприметном в листве. (24)Да не бойся ты,сказала девчонка и улыбнулась. (25)Лицо её удивительно преобразилось, в глазах заплясали озорные искорки, а на щеке появилась ямочка. (26)Постепенно к Косте возвращалась утраченная смелость, и вместе с тем вскипало праведное возмущение. (27)Ты соображаешь, что делаешь? (28)Чуть человека не убила. (29)Тоже мне, Робин Гуд! (30)Ой, чего вздумал. (31)Я в тебя не целилась. (32)Я зло остановить хотела. (ЗЗ)Не злись, обидахудой товарищ. (34)Не целилась,передразнил её Костя.(35)А ты, конечно, всегда в яблочко попадаешь,подтрунил над незнакомкой Костя. (З6)Какое ж на берёзе яблочко? (37)Может, ты сумеешь сделать так, что на берёзе яблочки появятся? (38) 3а серьёзностью её тона было не разобрать, то ли она шутит, то ли у неё с юмором туговато и она толкует всё буквально. (39)Слушай, откуда ты такая взялась? (40)Что-то я тебя в дачном посёлке не видел,сказал Костя. (41)Да я не с дачи, а из лесу. (42) Теперь всё встало на свои места. (43)3начит, это дочка лесника. (44) Неудивительно, что она знает лес как свои пять пальцев, стреляет из лука и лазит по деревьям не хуже мальчишки. (45)А здорово ты с луком управляешься. (46)Меня научишь? (47)Тебе нельзя. (48)Ты, поди, в белок да птиц стрелять станешь. (49) Он отвёл глаза. (50)Ладно, кто старое помянет... (51)Пойдём лучше, я тебе мою черничную поляну покажу,предложила девчонка, резво прошмыгнула мимо зарослей кустарника и поманила Костю за собой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В предложении 16 ( КАК? Проследив траекторию полёта стрелы)
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