Среди пред­ло­же­ний 11-16 най­ди­те пред­ло­же­ние с обособ­лен­ным об­сто­я­тель­ством. На­пи­ши­те номер этого пред­ло­же­ния. (1) Костя был рас­стро­ен ссо­рой с со­сед­кой по даче Вер­кой и пошёл в лес. (2) Когда он выше...

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Среди пред­ло­же­ний 11-16 най­ди­те пред­ло­же­ние с обособ­лен­ным об­сто­я­тель­ством. На­пи­ши­те номер этого пред­ло­же­ния. (1) Костя был рас­стро­ен ссо­рой с со­сед­кой по даче Вер­кой и пошёл в лес. (2) Когда он вышел на про­га­ли­ну, то оста­но­вил­ся, уви­дев, что забрёл в не­зна­ко­мое место. (З)Сев на траву под берёзой, рос­шей по­сре­ди по­ля­ны, Костя уткнул­ся лицом в ко­лен­ки, за­крыл глаза, и тот­час в го­ло­ве за­вер­те­лись мысли о Верке (4)Удуш­ли­вая обида на­ка­ти­ла новой вол­ной. (5)Костя обвёл взгля­дом по­ля­ну, ища, на чём бы со­рвать злость, и уви­дел се­мей­ство му­хо­мо­ров, гор­де­ли­во вы­став­ля­ю­щее на­по­каз свою брос­кую кра­со­ту. (б)Костя ма­ши­наль­но на­щу­пал на земле шишку и со всего раз­ма­ха за­пу­стил её в самый боль­шой гриб. (7) Вдруг раз­дал­ся звон­кий окрик: (8)Эй! (9)Ты чего руки рас­пус­ка­ешь? (10) По бли­зо­сти ни­ко­го не было. (11)На мгно­ве­ние Косте по­чу­ди­лось, что в лист­ве осины, рас­ту­щей не­по­далёку, мельк­нул не­яс­ный си­лу­эт. (12)Он при­гля­дел­ся: в кроне де­ре­вьев про­све­чи­ва­ло небо, во­круг вол­но­ва­лись и тре­пе­та­ли зелёные ли­стья. (13)Не­ко­то­рое время Костя оза­да­чен­но ози­рал­ся по сто­ро­нам, ни­ко­го не об­на­ру­жил, но злость про­шла без следа. (14)Вдруг рядом что-то про­сви­сте­ло и стук­ну­лось о ствол де­ре­ва, по спине про­бе­жал хо­ло­док. (15)Костя огля­нул­ся: прямо над его го­ло­вой из шер­ша­вой берёзовой коры тор­ча­ла стре­ла, и не какая-ни­будь бу­та­фор­ская или иг­ру­шеч­ная, а на­сто­я­щая, с ме­тал­ли­че­ским на­ко­неч­ни­ком. (16)Про­сле­див тра­ек­то­рию полёта стре­лы, Костя мед­лен­но перевёл взгляд на осину и на этот раз в самом деле уви­дел в зе­ле­но­ва­тых бли­ках тре­пе­щу­щих ли­стьев дев­чон­ку. (17)Та це­ли­лась в него из лука. (18)Ты что, спя­ти­ла?!не своим го­ло­сом за­орал Костя и спря­тал­ся за де­ре­во. (19)Ладно, вы­хо­ди, не трону,звон­ко за­сме­я­лась дев­чон­ка. (20)С лов­ко­стью обе­зья­ны луч­ни­ца слез­ла по­ни­же, по­вис­ла на ветке и, от­пу­стив руки, спрыг­ну­ла на землю. (21)На вид она была ро­вес­ни­цей Кости. (22) Дев­чон­ка как дев­чон­ка: серые глаза, об­сы­пан­ный вес­нуш­ка­ми вздёрну­тый нос, вью­щи­е­ся во­ло­сы, вихра­ми тор­ча­щие в раз­ные сто­ро­ны. (23) Толь­ко одета стран­но­ва­то для лес­ной про­гул­ки: бо­си­ком и в пёстром жёлто-зелёном пла­тьиш­ке, не­при­мет­ном в лист­ве. (24)Да не бойся ты,ска­за­ла дев­чон­ка и улыб­ну­лась. (25)Лицо её уди­ви­тель­но пре­об­ра­зи­лось, в гла­зах за­пля­са­ли озор­ные ис­кор­ки, а на щеке по­яви­лась ямоч­ка. (26)По­сте­пен­но к Косте воз­вра­ща­лась утра­чен­ная сме­лость, и вме­сте с тем вски­па­ло пра­вед­ное воз­му­ще­ние. (27)Ты со­об­ра­жа­ешь, что де­ла­ешь? (28)Чуть че­ло­ве­ка не убила. (29)Тоже мне, Робин Гуд! (30)Ой, чего взду­мал. (31)Я в тебя не це­ли­лась. (32)Я зло оста­но­вить хо­те­ла. (ЗЗ)Не злись, оби­даху­дой то­ва­рищ. (34)Не це­ли­лась,пе­ре­драз­нил её Костя.(35)А ты, ко­неч­но, все­гда в яб­лоч­ко по­па­да­ешь,под­тру­нил над не­зна­ком­кой Костя. (З6)Какое ж на берёзе яб­лоч­ко? (37)Может, ты су­ме­ешь сде­лать так, что на берёзе яб­лоч­ки по­явят­ся? (38) 3а серьёзно­стью её тона было не разо­брать, то ли она шутит, то ли у неё с юмо­ром ту­го­ва­то и она тол­ку­ет всё бук­валь­но. (39)Слу­шай, от­ку­да ты такая взя­лась? (40)Что-то я тебя в дач­ном посёлке не видел,ска­зал Костя. (41)Да я не с дачи, а из лесу. (42) Те­перь всё вста­ло на свои места. (43)3начит, это дочка лес­ни­ка. (44) Не­уди­ви­тель­но, что она знает лес как свои пять паль­цев, стре­ля­ет из лука и лазит по де­ре­вьям не хуже маль­чиш­ки. (45)А здо­ро­во ты с луком управ­ля­ешь­ся. (46)Меня на­учишь? (47)Тебе нель­зя. (48)Ты, поди, в белок да птиц стре­лять ста­нешь. (49) Он отвёл глаза. (50)Ладно, кто ста­рое по­мя­нет... (51)Пойдём лучше, я тебе мою чер­нич­ную по­ля­ну по­ка­жу,пред­ло­жи­ла дев­чон­ка, резво про­шмыг­ну­ла мимо за­ро­с­лей ку­стар­ни­ка и по­ма­ни­ла Костю за собой.

Автор: Гость