Дана функция y=f(x), где f(x)=8/x. найдите: а) f(1) б) f(a) в) f(a+1)+1

Алгебра
Дана функция y=f(x), где f(x)=8/x. найдите: а) f(1) б) f(a) в) f(a+1)+1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)f(1)=8•1=8 б)f(a)=8•a=8a в)сам не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 ч первого дня они прошли 70 км, за 5 ч вт??рого дня 60 км и за 6 ч третьего дня 48 км. С какой скорос...
Ответить
Английский язык
Complete the past continuous forms in the following. 1. I (read) a book when be came in/ 2. The sun (shine) when I wentb out. 3. He (sit) in ...
Ответить
Математика
Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банкт каждый из которых ??мещает 3/10 килограммов варенья сколько таких банок потребуется
Ответить
Русский язык
Среди пред­ло­же­ний 11-16 най­ди­те пред­ло­же­ние с обособ­лен­ным об­сто­я­тель­ством. На­пи­ши­те номер этого пред­ло­же­ния. (1) Костя был р...
Ответить
География
В Восточном Казахстане: Река Ертис имеет ………… значение Водохранилища - ……………………. Месторождения полиметаллических руд - …………… Доля экономиче...
Ответить