Дана функция y=f(x), где f(x)=8/x. найдите: а) f(1) б) f(a) в) f(a+1)+1
Алгебра
Дана функция y=f(x), где f(x)=8/x. найдите: а) f(1) б) f(a) в) f(a+1)+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)f(1)=8•1=8 б)f(a)=8•a=8a в)сам не знаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Лыжники шли до места назначения три дня. За 7 ч первого дня они прошли 70 км, за 5 ч вт??рого дня 60 км и за 6 ч третьего дня 48 км. С какой скорос...
Английский язык
Complete the past continuous forms in the following. 1. I (read) a book when be came in/ 2. The sun (shine) when I wentb out. 3. He (sit) in ...
Математика
Мама сварила 2 килограмма варенья и хочет разложить его в банкт каждый из которых ??мещает 3/10 килограммов варенья сколько таких банок потребуется
Русский язык
Среди предложений 11-16 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. (1) Костя был р...