Дана функция y=f(x), где f(x)=8/x. найдите: а) f(1) б) f(a) в) f(a+1)+1

Алгебра

Дана функция y=f(x), где f(x)=8/x. найдите: а) f(1) б) f(a) в) f(a+1)+1

Автор: Гость