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Сколько квадратов на этом рисунке?
Математика
Сколько квадратов на этом рисунке?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 квадратиков на этом рисунку
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