Помогите только в кружочках
Математика
Помогите только в кружочках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
82-46=36 36+46=82 вот таким оброзом
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