Нужны ли нам уроки физкультуры написать соченение за 5 класс

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Я считаю, что в наш гиподинамический век — век совсем маленькой физической нагрузки — эти уроки должны быть каждый день. Ведь мы долго сидим, согнувшись над тетрадками, нам даже некогда сделать зарядку. А таких интересных уроков может быть даже два в день!