Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание по произведениям Кусака,Юшка?

Литература
Нужны ли в жизни сочувствие и сострадание по произведениям Кусака,Юшка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сострадание нужно всем! В произведении "Юшка" детям и взрослым его не хватает. Они издеваются над Юшкой не зная его истории.  В "Кусаке" про собачку и её нелегкую судьбу
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