Для изготовления канцелярских скрепок длинной 4см 5мм проволоку разрезают на куски длинной 15см. сколько проволоки потребуется для изготовления 100 коробок таких скрепок, если в одну коробку кладут 75 штук?
Математика
Для изготовления канцелярских скрепок длинной 4см 5мм проволоку разрезают на куски длинной 15см. сколько проволоки потребуется для изготовления 100 коробок таких скрепок, если в одну коробку кладут 75 штук?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15*75=1125(см) проволоки на изготовление 75 скрепок 2)1125*100=112500(см)=1125(м)
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