Для изготовления канцелярских скрепок длинной 4см 5мм проволоку разрезают на куски длинной 15см. сколько проволоки потребуется для изготовления 100 коробок таких скрепок, если в одну коробку кладут 75 штук?

Математика

Для изготовления канцелярских скрепок длинной 4см 5мм проволоку разрезают на куски длинной 15см. сколько проволоки потребуется для изготовления 100 коробок таких скрепок, если в одну коробку кладут 75 штук?

Автор: Гость