Привет всем очень умоляю помогите ответить на вопросы,у меня спорная оценка выходит,помогите

Биология
Привет всем очень умоляю помогите ответить на вопросы,у меня спорная оценка выходит,помогите
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1г 2 а 3 б 4в 5а 6б 7б 8
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