Нужно х
Математика
Нужно х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выносим общий множитель 6x(x-1)=0 решаем каждое уравнение 6x=0 x=0 ----- x-1=0 x=1 ---- ответ(0; 1)
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