Из бочки вылили 1/2часть находившейся в ней воды,потом 1/2остатка,потом 1/2 нового остатка. Какую часть воды вылили?

Математика
Из бочки вылили 1/2часть находившейся в ней воды,потом 1/2остатка,потом 1/2 нового остатка. Какую часть воды вылили?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 - 1/2 = 1/2  - остаток 2) 1/2*1/2=1/4  -  вылили второй раз 3) 1/2  - 1/4 = 2/4 -1/4 = 1/4  - остаток 4) 1/2 *1/4 = 1/8 - вылили третий раз 5) 1/2+1/4+1/8 = 4/8+2/8+1/8 = 7/8 - вылили всего Ответ: 7/8  воды вылили всего.
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