Из бочки вылили 1/2часть находившейся в ней воды,потом 1/2остатка,потом 1/2 нового остатка. Какую часть воды вылили?

Гость: Гость:

1) 1 - 1/2 = 1/2 - остаток 2) 1/2*1/2=1/4 - вылили второй раз 3) 1/2 - 1/4 = 2/4 -1/4 = 1/4 - остаток 4) 1/2 *1/4 = 1/8 - вылили третий раз 5) 1/2+1/4+1/8 = 4/8+2/8+1/8 = 7/8 - вылили всего Ответ: 7/8 воды вылили всего.