Приветствие на квн по биологии в стихах

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Я биолог в душе :) (На мотив песни "Я люблю тебя, жизнь...") Я люблю тебя, жизнь, По-латинскому "жизнь" - это БИО. Я биолог в душе, Это сложно, но очень красиво. Мне так жаль лягушат, Заспиртованных в банках навечно... Я пока что - не там, И люблю тебя, жизнь, бесконечно! Мне немало дано: Сердце, печень, гормоны и гены. Мне известно давно Назначенье иммунной системы. В звоне каждого дня Не дают мне инстинкты покоя... Мне экзамен сдавать - Жизнь, ты знаешь, что это такое! Ах, как двойки летят, Всё запомнить почти невозможно. Класс, подвид и отряд - Как устроено всё это сложно! Дым пошёл из ушей, Я в науку зубами вгрызаюсь. Я биолог в душе... Это трудно, но я постараюсь! (Е. Заостровцева