1. Разложить трехчлен 81-36b+4b^2 на множители . С полным ответом(с решением). 2. Разло??ить трехчлен k^2+10k+25 на множители. С полным ответом(с решением). 3. Разложить многочлен 169-234d^3+81d^6 на множители. С полным...
Алгебра
1. Разложить трехчлен 81-36b+4b^2 на множители . С полным ответом(с решением). 2. Разло??ить трехчлен k^2+10k+25 на множители. С полным ответом(с решением). 3. Разложить многочлен 169-234d^3+81d^6 на множители. С полным ответом(с решением). 4.Разложить многочлен 49-84d^4+36d^8 на множители. С полным ответом(с решением). 5. Разложить многочлен b^8+26b^4c^5+169c^10 на множители. С полным ответом(с решением).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все эти примеры решаются на формулы (a+b)²=a²+2ab+b² и (a-b)²=a²-2ab+b² 1) 81-36b+4b²=9²-2*9*2b+(2b)² = (3-2b)²2) k²+10k+25 = k²+2*5k+5²=(k+5)²3) 169-234d³3+81d^6=13²-2*13*9d³+9²(d³)²=(13-9d³)²4) 49-84d^4+36d^8=7²-2*7*6d^4+(6d^4)² = (7-6d^4)²5) b^8+26b^4c^5+169c^10=(b^4)²+2*b^4*13c^5+(13c^5)²=(b^4+13c^5)²
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