1. Разложить трехчлен 81-36b+4b^2 на множители . С полным ответом(с решением). 2. Разло??ить трехчлен k^2+10k+25 на множители. С полным ответом(с решением). 3. Разложить многочлен 169-234d^3+81d^6 на множители. С полным...

Алгебра

1. Разложить трехчлен 81-36b+4b^2 на множители . С полным ответом(с решением). 2. Разло??ить трехчлен k^2+10k+25 на множители. С полным ответом(с решением). 3. Разложить многочлен 169-234d^3+81d^6 на множители. С полным ответом(с решением). 4.Разложить многочлен 49-84d^4+36d^8 на множители. С полным ответом(с решением). 5. Разложить многочлен b^8+26b^4c^5+169c^10 на множители. С полным ответом(с решением).

Автор: Гость