Как вы думаете какие меры в государственном масштабе нужны для повышения уровня правовой культуры общества и человека
Обществознание
Как вы думаете какие меры в государственном масштабе нужны для повышения уровня правовой культуры общества и человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Юридическая неграмотность.2) Низкая правовая культура должностных лиц.3) Низкий уровень нравственной культуры как фактор, влияющий на правосознание в том числе.4) Высокий уровень правового нигилизма.
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