Высота комнаты 3 метра. Сколько банок краски потребуется для покраски стены длино?? в 5 метров, если одной банки хватит на 5 метров в квадрате.
Математика
Высота комнаты 3 метра. Сколько банок краски потребуется для покраски стены длино?? в 5 метров, если одной банки хватит на 5 метров в квадрате.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3x5=15 (м² )-площадь стены. 2)15:5=3 (б)-краски. Ответ: понадобится 3 банки краски
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