Высота комнаты 3 метра. Сколько банок краски потребуется для покраски стены длино?? в 5 метров, если одной банки хватит на 5 метров в квадрате.

Математика

Высота комнаты 3 метра. Сколько банок краски потребуется для покраски стены длино?? в 5 метров, если одной банки хватит на 5 метров в квадрате.

Автор: Гость