Выпишите грамматическую основу. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трёх??итровыз бидона, наполнив его больше чем наполовину.

Русский язык
Выпишите грамматическую основу. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трёх??итровыз бидона, наполнив его больше чем наполовину.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саня успел высыпать.
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