Выпишите грамматическую основу. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трёх??итровыз бидона, наполнив его больше чем наполовину.

Русский язык

Выпишите грамматическую основу. Саня успел к этой поре высыпать в ведро три трёх??итровыз бидона, наполнив его больше чем наполовину.

Автор: Гость