Периметр прямоугольника 90 см, его длина 35 см. Найди площадь прямоугольника.(только без формул)
Математика
Периметр прямоугольника 90 см, его длина 35 см. Найди площадь прямоугольника.(только без формул)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35*2=70 2)90-70=20 3)20:2=10 см ширина 4)35*10=350 кв.см площадь
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