О человеке дрожащем на холоде говорят что у него..

Русский язык
О человеке дрожащем на холоде говорят что у него..
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