О чем рассказывают экспонаты египетского зала?????Подробно,СРОЧНО!!!

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Собрание древнеегипетских памятников Эрмитажа позволяет представить облик величайшей древней культуры на протяжении практически всей ее многовековой истории с IV тысячелетия до н. э. по VI век н. э. Памятники додинастического периода V – IV тыс. немногочисленны – это лепная керамика, каменные орудия труда, косметические палетки. К эпохе расцвета египетской культуры в период Древнего царства относятся фрагменты рельефов из гробниц египетских вельмож. Важнейшая тема ритуальной трапезы присутствует на рельефе из гробницы вельможи Нимаатра, датируемом XXV веком до н. э. Образцом заупокойной скульптуры времени V-VI династии ( XXV – XXIV века до н. э. ) является семейный портрет Уджа-анхджеса с женой. Культура эпохи Среднего царства ( XXI-XVIII вв. до н. э. ) представлена главным образом памятниками гробничного культа: стелами, мелкой пластикой из дерева и камня. Шедеврами коллекции являются портретная статуя фараона Амененхета III (XXI век до н. э. ) и всемирно известный литературный памятник «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» , записанная на папирусе. Период культурного подъема в эпоху Нового царства в XVI – XI вв. до н. э. характеризуют ряд скульптурных произведений и многочисленные художественные изделия из бронзы, дерева, кости, фаянса, стекла. Статуя богини Мут – Сохмет ( XV в. до н. э.) , происходящая из святилища в Луксоре, – великолепный образец монументальной скульптуры этого времени. В собрании пластики позднего периода выделяется бронзовая скульптура фараона Тахарки, последнего царя эфиопского династии на египетском престоле (VII в. до н. э. ) Характерным памятником эпохи эллинизма является статуя царицы Арсинои II (III в. до н. э.) . Небольшое собрание памятников изобразительного искусства римского времени включает образцы пластики и живописи, среди которых особую ценность имеет так называемый «фаюмский портрет» . Коллекция коптского искусства египтян – христиан III – XIII веков, богатство и разнообразие которой ставит ее в один ряд с крупнейшими собраниями мира, насчитывает свыше пяти с половиной тысяч памятников. Она включает коллекцию коптских тканей (более трех тысяч образцов) , что позволяет представить уровень развития ткачества и художественного текстиля в Египте с IV по XII век. Хорошо известна специалистам коллекция письменных памятников: папирусов, пергаментов, остраков с греческими, коптскими, арабскими текстами разного назначения.