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О дружбе предложентя
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О дружбе предложентя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы в школе подружились с девочкой. Я люблю дружить. У меня много во дворе друзей.
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