Продолжительность времен года в Самаре помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Зимой погода в Самарской области холодная, зима длится около 5 месяцев. Первый снег выпадает в конце октября, а устойчивый снежный покров и ледостав – в третьей декаде ноября. В долине Волги снежный покров устанавливается на 15 дней позже, а разрушается на 5 дней раньше, чем на возвышенностях. Самая холодная погода в Самаре в январе, когда средняя температура воздуха составляет -14 градусов. Наибольшая высота снежного покрова отмечается в во второй половине марта и может достигать 150 см, при средних многолетних 40-60 см. Погода в Самарской области начинает меняться с зимней на летнюю только в начале апреля. Весной, как правило, осадков мало. Во второй и третьей декадах мая возможны засухи. Погода летом в Самаре жаркая, с частыми засухами и резкими колебаниями ночных и дневных температур. Лето начинается в конце мая и заканчивается в начале сентября. Самый жаркий летний месяц - июль, со средней температурой воздуха +23 градуса, но часто бывают засухи, сопровождаемые суховеями, когда температура повышается до +35 градусов и выше. Но возможны арктические вторжения, вызывающие резкие похолодания. Осень в Самарской области начинается в начале сентября и длится около двух и половиной месяцев. В сентябре стоит теплая и солнечная погода с температурами +15..+18 градусов. В октябре температура становится ниже и увеличивается количество пасмурных и дождливых дней. Во второй половине ноября образуется устойчивый снежный покров.