О каких признаках цивилизации свидетельствуют китайские гадательные надписи? На??овите их и найдите подтверждение в текстах надписей.
История
О каких признаках цивилизации свидетельствуют китайские гадательные надписи? На??овите их и найдите подтверждение в текстах надписей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта летопись составлен в 1292 году он описывает все события 13 века которые битвы велись кто побеждал хот занимал на престол
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