О каких жизненных ценностях говорит Оскар Уайльд в произведение "Кентервильское ??ривидение"

Гость: Гость:

Он говорит о таких ценностях: любовь, понимание, человечность. Главный герой помогает приведению и этим он проявляет свою человечность. Оскар Уайльд написал много книг, в которых человечность (точнее её описание) является главной мыслью. Гг понял привидение. Он не стал гнать его от себя, а наоборот. Уальд не делает привидение злым, хотя таковым оно должно являться.