О каких жизненных ценностях говорит Оскар Уайльд в произведение "Кентервильское ??ривидение"

Литература
О каких жизненных ценностях говорит Оскар Уайльд в произведение "Кентервильское ??ривидение"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он говорит о таких ценностях: любовь, понимание, человечность. Главный герой помогает приведению и этим он проявляет свою человечность. Оскар Уайльд написал много книг, в которых человечность (точнее её описание) является главной мыслью. Гг понял привидение. Он не стал гнать его от себя, а наоборот. Уальд не делает привидение злым, хотя таковым оно должно являться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнение (50-X):7=7
Ответить
Русский язык
Предложение со словом студёно
Ответить
Литература
Помогите найти эпитеты . Все которые есть.
Ответить
Математика
10 задание решили плиз
Ответить
Математика
Два астероида летят навстречу друг другу через какое время не встретятся если расстояние между астероидами 54000 километров сколько скорость первог...
Ответить