О каком типе погоды говорится в описании? Зимой преобладает морозная погода, лето?? пасмурная и дождливая. Летние температуры не превышают плюс 5 градусов
География
О каком типе погоды говорится в описании? Зимой преобладает морозная погода, лето?? пасмурная и дождливая. Летние температуры не превышают плюс 5 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Говорится об умеренном типе климата т.к нету резких перепадов температуры.Это же легко как то-кого можно не знать?
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