Обасновано ли решение Ивана Васильевича прекратить отношения с Варенькой после увиденного в рассказе Л.Толстого ''После бала''.
Литература
Обасновано ли решение Ивана Васильевича прекратить отношения с Варенькой после увиденного в рассказе Л.Толстого ''После бала''.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно, не обосновано, но совесть каждого человека подсказывает ему, как надобно поступать. Так получилось и с Иваном Васильевичем, что отразилось на всей его дальнейшей судьбе и отношениях с Варенькой.
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