ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ... а)-1,4Х=-4,27 б)У:3,1=-6,2

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ... а)-1,4Х=-4,27 б)У:3,1=-6,2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) х= -4,27/ -1,4 = 3,05 б) у= 3,1* (-6,2)= -19,22
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