Мотоцикліст був у дорозі 4 год, і йому ще залишилося проїхати 130 км. З якою швидкіс??ю ру- хався мотоцикліст, якщо весь шлях становить 390 км? плиз помогите!:-(

Математика

Мотоцикліст був у дорозі 4 год, і йому ще залишилося проїхати 130 км. З якою швидкіс??ю ру- хався мотоцикліст, якщо весь шлях становить 390 км? плиз помогите!:-(

Автор: Гость