Мотоцикліст був у дорозі 4 год, і йому ще залишилося проїхати 130 км. З якою швидкіс??ю ру- хався мотоцикліст, якщо весь шлях становить 390 км? плиз помогите!:-(
Математика
Мотоцикліст був у дорозі 4 год, і йому ще залишилося проїхати 130 км. З якою швидкіс??ю ру- хався мотоцикліст, якщо весь шлях становить 390 км? плиз помогите!:-(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
390-130=260км проїхав мотоцикліст. 260:4=65км/год швидкість мотоцикліста
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