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Плиз помогите волнуется синее море ,море какой подеж
Русский язык
Плиз помогите волнуется синее море ,море какой подеж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Море - И.п. (Именительный)
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