Подобрать пословицы и поговорки о семье

Гость: Гость:

Семья сильна, когда над ней крыша одна.В семье и каша гуще.Семья воюет, а одинокий горюет.В семье согласно, так идёт дело прекрасно.Семейное согласие всего дороже.Земля без воды мертва, человек без семьи - пустоцвет.Дочерьми красуются, а сыновьями в почёте живут.В семью, где лад, счастье дорогу не забывает.Вся семья вместе, так и душа на месте.На семью чисто не настряпаешься.Ссора в совей семье до первого взгляда.Богатую невесту беручи, да думай о том, как семью кормить.Молод, да по миру ходит; стар, да семью кормит.Горшок на всю семью большой.Зять любит взять, тесть любит честь, а шурин глаза щурит.Сват, не сват, а в горох не лезь.