Что и почему в малой родине дорого автору стихотворение

Литература
Что и почему в малой родине дорого автору стихотворение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, стихотворение авторы столько раз и навсегда трудились поэтому дорого.
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