Найди значение выражения: 200000- 15420:4*7+25185=

Математика
Найди значение выражения: 200000- 15420:4*7+25185=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200000-26985+25185=198200
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