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Второй пример помогите
Математика
Второй пример помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250+9×а=520 9×а=520-250 9×а=270 а=270÷9 а=30
Спасибо
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