Перепиши, выделяя имена собственные: Дети учили стихи Александра Сергеевича Пушк??на
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Перепиши, выделяя имена собственные: Дети учили стихи Александра Сергеевича Пушк??на
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Александра Сергеевича Пушкина
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