Обе задачи. Тема: Вычисление массы веществ по уравнению реакции, если известна масса другого вещества, содержащего определенную массу примесей.

Химия
Обе задачи. Тема: Вычисление массы веществ по уравнению реакции, если известна масса другого вещества, содержащего определенную массу примесей.
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Гость:
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