Выпиши из пословиц имена прилагательные с противоположным значением определи их род и число.платье старшей сестры донашивать младшей.маленький камень большую голову пробивает.веревка хороша длинная а речь короткая.хорошие дети-...
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Выпиши из пословиц имена прилагательные с противоположным значением определи их род и число.платье старшей сестры донашивать младшей.маленький камень большую голову пробивает.веревка хороша длинная а речь короткая.хорошие дети-радость плохие горе.дорого или дешево базар назовет цену
Ответ(ы):
Гость:
Старшей- младшей (ж.р. ед.ч.), маленький- большой (м.р. ед.ч.), длинная- короткая (ж.р. ед.ч.), хорошие- плохие (мн.ч.), дорого- дешево (ср.р.)
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