Выпиши из пословиц имена прилагательные с противоположным значением определи их род и число.платье старшей сестры донашивать младшей.маленький камень большую голову пробивает.веревка хороша длинная а речь короткая.хорошие дети-...

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Выпиши из пословиц имена прилагательные с противоположным значением определи их род и число.платье старшей сестры донашивать младшей.маленький камень большую голову пробивает.веревка хороша длинная а речь короткая.хорошие дети-радость плохие горе.дорого или дешево базар назовет цену

Автор: Гость