В празднику Наурыз для девочек 3 х классов заказали национальные платья на пошив платья швея израсходовали 4 метров ткани В каждом классе по 15 девочек Сколько метров ткани Понадобилось?
Математика
В празднику Наурыз для девочек 3 х классов заказали национальные платья на пошив платья швея израсходовали 4 метров ткани В каждом классе по 15 девочек Сколько метров ткани Понадобилось?
Ответ(ы):
Гость:
1)4*15=60(м)-ткани использовала швея на пошив 15 платьев 2)60*3=180 (м) Ответ: 180 метров ткани понадобилось
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