В празднику Наурыз для девочек 3 х классов заказали национальные платья на пошив платья швея израсходовали 4 метров ткани В каждом классе по 15 девочек Сколько метров ткани Понадобилось?

Математика

В празднику Наурыз для девочек 3 х классов заказали национальные платья на пошив платья швея израсходовали 4 метров ткани В каждом классе по 15 девочек Сколько метров ткани Понадобилось?

Автор: Гость