34,2-(17,9- у)=22 пожалйста помогите

Гость: Гость:

34,2 - (17,9 - у) = 22 17,9 - у = 34,2 - 22 17,9 - у = 12,2 у = 17,9 - 12,2 у = 5,7 -------------------------- Проверка: 34,2 - (17,9 - 5,7) = 22 34,2 - 12,2 = 22 22 = 22