Раздели текст на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст?_______________________. Наступила весна был солнечный тёплый день ребята пошли в рощу девочки искали ландыши мальчики нашли в кустах ёжика р...

Русский язык

Раздели текст на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст?_______________________. Наступила весна был солнечный тёплый день ребята пошли в рощу девочки искали ландыши мальчики нашли в кустах ёжика ребята не тронули его поздно вечером ребята вернулись домой. Сколько в тексте предложений?1)5,2)2,3)3,4)7. Напишите названия предметов во множественном числе.(Сковородка,груша,книга,ваза.)? Напишите 4-5 слов с орфограммой "Мягкий знак".Составь с ними связный текст на тему "Мой город" и запиши его.? Раздели ряд букв на слова.Запиши пословицу.Объясни её смысл. Любовькродинесильнеесмерти.

Автор: Гость