Раздели текст на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст?_______________________. Наступила весна был солнечный тёплый день ребята пошли в рощу девочки искали ландыши мальчики нашли в кустах ёжика р...
Русский язык
Раздели текст на предложения и поставь в конце каждого знак препинания.Озаглавь текст?_______________________. Наступила весна был солнечный тёплый день ребята пошли в рощу девочки искали ландыши мальчики нашли в кустах ёжика ребята не тронули его поздно вечером ребята вернулись домой. Сколько в тексте предложений?1)5,2)2,3)3,4)7. Напишите названия предметов во множественном числе.(Сковородка,груша,книга,ваза.)? Напишите 4-5 слов с орфограммой "Мягкий знак".Составь с ними связный текст на тему "Мой город" и запиши его.? Раздели ряд букв на слова.Запиши пословицу.Объясни её смысл. Любовькродинесильнеесмерти.
Ответ(ы):
Гость:
Наступила весна. Был солнечный теплый день. Ребята пошли в рощу. Девочки искали ландыши. Мальчики нашли в кустах ежика. Ребята не трогули его. Поздно вечером ребята вернулись домой. В тексте 7 предл. Сковородки, груши, книги, вазы. Дальше сам
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