Помогите решить задачу молоко из бутылки вылили в кастрюлю. Как изменились величины: масса, сила тяжести, объем, давление.
Физика
Помогите решить задачу молоко из бутылки вылили в кастрюлю. Как изменились величины: масса, сила тяжести, объем, давление.
Ответ(ы):
Гость:
Масса молока не изменилась Объем молока тоже не изменился Сила тяжести это mg и так как g постоянная велечина то сила тяжести зависит от m а m не меняется И давление уменьшается по идеи так как площадь больше
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